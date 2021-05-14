В США полностью вакцинированным людям разрешили вернуться к доковидной жизни и снять маски

В США Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) заявил, что люди, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, могут отказаться от ношения масок и социального дистанцирования. Речь идет о любой из доступных американцам вакцин.

"Сегодня ЦКЗ обновляет рекомендации для полностью вакцинированных людей. Любой, кто полностью вакцинирован, может участвовать в мероприятиях в закрытых помещениях и на открытом воздухе, мероприятия могут быть массовыми, маска не нужна, как не нужно и социальное дистанцирование. Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что прекратили делать из-за пандемии", - заявила директор ЦКЗ Рошель Валенски на брифинге в Белом доме в Вашингтоне.

При этом Валенски предупредила, что даже полностью вакцинированные люди при обнаружении у симптомов коронавируса должны уйти на самоизоляцию и сдать анализы. Она также отметила, что ситуация в любой момент может ухудшиться, и, возможно, всем, даже вакцинированным, придется вернуться к ограничительным мерам.

Валенски также предупредила, что полностью вакцинированные люди не должны смущаться, приходя в общественные места без маски, даже если администрация таких мест не в курсе разрешения ЦКЗ.

"Научные исследования показали, что если вы полностью вакцинированы – вы защищены. Вы, конечно, вольны носить маску, если захотите, но мы утверждаем, основываясь на научных данных, что и без маски вы будете в безопасности", - отметила глава ЦКЗ.