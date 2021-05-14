В Израиле и Газе опровергли информацию о начале наземной операции в секторе

Наземные силы израильской армии до настоящего момента не вторгались в сектор Газа, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в израильской армии и палестинских спецслужбах.

Ранее израильские военные сообщили о начале наземной операции в секторе. Позднее появилась информация о том, что войска якобы вторглись в прибрежный анклав.

Представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри в эфире телеканала опроверг эту информацию, пишет Regnum. Источник в палестинских спецслужбах также заявил, что сведения о вторжении не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Израиля Бени Ганц отдал распоряжение о призыве в армию 9 тыс. резервистов. Отмечается, что они должны быть набраны "в срочном порядке".

10 мая из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме обострился конфликт между Израилем и сектором Газа.

Армия обороны Израиля сообщила, что не менее 1600 ракет выпущено из сектора Газа по Израилю за последние три дня.