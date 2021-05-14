На Среднем Урале полыхает мусорный полигон

На Среднем Урале тушат крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 5 часов утра поступил сигнал о возгорании мусорного полигона в Западной промзоне в Березовском. Площадь пожара составляет 600 кв.м.

В тушении задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава. Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ проложена магистральная линия длиной 400 метров от пожарного гидранта. Также в работах по ликвидации огня задействованы два трактора.

К настоящему моменту возгорание локализовано. Тушение продолжается.