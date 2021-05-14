14 Мая 2021
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Политика В России ДНР и ЛНР
Александр Бородай (2014) | Фото: днр

Экс-премьер ДНР Бородай зарегистрировался на праймериз "единоросов"

Экс-глава кабмина ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай подал заявку на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия".

Политик намерен бороться за статус кандидата от "ЕР" на выборах в Госдуму по списку Ростовской области, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, "Единая Россия" заканчивает прием заявления на участие в партийных праймериз. За четыре дня до окончания регистрации зарегистрировано 5272 кандидата, претендующих на выдвижение в Госдуму от партии власти. Почти половина из них – беспартийные, сообщается в официальном Telegram-канале партии.

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Экс-премьер ДНР Бородай зарегистрировался на праймериз "единоросов"

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Теги: ДНР, Единая Россия, праймериз



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