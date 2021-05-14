Экс-премьер ДНР Бородай зарегистрировался на праймериз "единоросов"

Экс-глава кабмина ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай подал заявку на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия".

Политик намерен бороться за статус кандидата от "ЕР" на выборах в Госдуму по списку Ростовской области, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, "Единая Россия" заканчивает прием заявления на участие в партийных праймериз. За четыре дня до окончания регистрации зарегистрировано 5272 кандидата, претендующих на выдвижение в Госдуму от партии власти. Почти половина из них – беспартийные, сообщается в официальном Telegram-канале партии.