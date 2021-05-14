В Екатеринбурге под колесами автомобиля погибла пенсионерка

13 мая в 17:10 напротив дома № 43 по улице Победы случилась смертельная автоавария.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОГИБДД УМВД России, водитель VolkswagenTouareg наехал на пешехода, который выбежал на проезжую часть. В результате аварии 82-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Пенсионерка решила сократить путь до своего дома. При этом регулируемый пешеходный переход от места ДТП находится в шаговой доступности.

Освидетельствование на месте происшествия показало, что женщина-водитель была трезва.