Пермский школьник получил медаль за спасение двоих утопающих детей

В Пермском крае вручили медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага" школьнику, спасшему двоих утопающих детей.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, пятиклассник Вячеслав Ширинкин учится в школе поселка Юго-Камский. Он спас из воды двух девочек 2012 годов рождения.

14 ноября прошлого года они возвращались домой через набережную пруда. Школьницы решили проверить толщину льда. Когда девочки находились на льду на расстоянии около пяти метров от берега, их заметил Вячеслав, который попросив срочно выйти на берег.

Однако дети провалились под лед. Спасая школьниц, Вячеслав подбежал к месту, за одежду поочередно извлек их из воды, после этого они самостоятельно добрались до дома.

В школе ученика наградили медалью, отметив значимость поступка.