Российские военные развернули американскую колонну бронетехники в Сирии

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, который подчиняется Минобороны России, заявил о нарушении США протоколов деконфликтации.

Российские военные остановили колонну бронетехники американских войск, которая двигалась по несогласованному маршруту. Колонна была развернута. Инцидент произошел в провинции Хасеке. Колона состояла из шести бронеавтомобилей.

В американском военном ведомстве происходящее не комментируют, сообщает ТАСС.

В начале апреля правительственные силы Сирии были атакованы террористами "Исламского государства" (ИГ – организация запрещена в РФ) на востоке провинции Дейр эз-Зор.

Сообщается, что боевики устроили засаду в пустынной местности на востоке страны.