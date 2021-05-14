14 Мая 2021
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коллаж, Россия, ООН, США, Сирия, флаги, война, переговоры (2016) | Фото: Накануне.RU

Российские военные развернули американскую колонну бронетехники в Сирии

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, который подчиняется Минобороны России, заявил о нарушении США протоколов деконфликтации.

Российские военные остановили колонну бронетехники американских войск, которая двигалась по несогласованному маршруту. Колонна была развернута. Инцидент произошел в провинции Хасеке. Колона состояла из шести бронеавтомобилей.

В американском военном ведомстве происходящее не комментируют, сообщает ТАСС.

В начале апреля правительственные силы Сирии были атакованы террористами "Исламского государства" (ИГ – организация запрещена в РФ) на востоке провинции Дейр эз-Зор.

Сообщается, что боевики устроили засаду в пустынной местности на востоке страны.

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Российские военные развернули американскую колонну бронетехники в Сирии

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Теги: Сирия, военные, США



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