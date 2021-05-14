Медведев прокомментировал обвинения против Медведчука

Бывший президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал незаконными обвинения против украинских депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь».

По его словам, власти Украины хотят уничтожить Виктора Медведчука как политика. Медведев считает, что "такие политики неугодны Украине". "Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих Виктора Медведчука и его партию, обречена на провал",— следует из заявления зампред Совета безопасности на сайте партии "Единая Россия".

Суд в Киеве поместил до 9 июля лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука под домашний арест. Политик отрицает подозрения, говорит, что они бездоказательны и "все будет нормально".

"Борьба не остановится, она продолжится", - заверил Медведчук.