14 Мая 2021
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Дмитрий Медведев (2021) | Фото: VKLive с Дмитрием Медведевым/ скриншот

Медведев прокомментировал обвинения против Медведчука

Бывший президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал незаконными обвинения против украинских депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь».

По его словам, власти Украины хотят уничтожить Виктора Медведчука как политика. Медведев считает, что "такие политики неугодны Украине". "Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих Виктора Медведчука и его партию, обречена на провал",— следует из заявления зампред Совета безопасности на сайте партии "Единая Россия".

Суд в Киеве поместил до 9 июля лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука под домашний арест. Политик отрицает подозрения, говорит, что они бездоказательны и "все будет нормально".

"Борьба не остановится, она продолжится", - заверил Медведчук.

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Медведев прокомментировал обвинения против Медведчука

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Теги: Медведчук, Украина, депутат, Медведев



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