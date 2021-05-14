Дерипаска прокомментировал слова Мишустина о жадности бизнеса

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал слова главы кабмина России Михаила Мишустина о том, что жадность отдельных производителей и торговых сетей ведет к росту цен на продукты питания.

Миллиардер заявил, что вопрос доходов бизнеса остается открытым, при этом нужно, как будет вестись его обсуждение — в цивилизованной форме или "у доктора".

"Мы видим: у вас доходы, у вас они раньше, чем у нас. Ваш план?" Так хорошо, надо сесть и обсудить, тем более, мы не против",— сказал Дерипаска, пишет "Коммерсант".

Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил о том, что в России может быть введена прогрессивная шкала налогообложения для владельцев компаний и бизнеса, которые, цитируем, "агрессивно выводят за границу дивиденды, роялти и проценты".

Все это прозвучало, к слову, вместе с заявлениями о жадности производителей продуктов питания и торговых сетей, которые разгоняют цены, впрочем, конкретных названий премьер все-таки не привел.

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