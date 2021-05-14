Bloomberg: Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline выплатила хакерам $5 млн.

Это произошло в день кибератаки, которая случилась 7 мая. Действия злоумышленников привели к приостановке работы трубопровода, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Российское правительство непричастно к кибервзлому крупнейшего оператора трудопроводов в США – компанию Colonial Pipeline. Об этом заявил президент США Джо Байден. При этом глава штатов отметил, что не исключен вариант нахождения хакеров на территории России.