14 Мая 2021
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Общество За рубежом
хакеры (2011) | Фото:http://webnewsblog.ru

Bloomberg: Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline выплатила хакерам $5 млн.

Это произошло в день кибератаки, которая случилась 7 мая. Действия злоумышленников привели к приостановке работы трубопровода, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Российское правительство непричастно к кибервзлому крупнейшего оператора трудопроводов в США – компанию Colonial Pipeline. Об этом заявил президент США Джо Байден. При этом глава штатов отметил, что не исключен вариант нахождения хакеров на территории России.

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Bloomberg: Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн

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Теги: Colonial Pipeline, хакеры



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Ранее 13.05.2021 20:58 Мск В Америке заявили о непричастности России к кибератаке на нефтепровод

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