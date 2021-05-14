14 Мая 2021
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Политика За рубежом
Израиль, Сирия, ракеты (2018) | Фото: Reuters/Alaa al-Faqir

Армия Израиля призывает 9 тысяч резервистов

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц отдал распоряжение о призыве в армию 9 тыс. резервистов.

Отмечается, что они должны быть набраны «в срочном порядке», сообщает РИА "Новости".

10 мая из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме обострился конфликт между Израилем и сектором Газа.

Как сообщалось, количество смертей, к которым привели израильские авиаудары по сектору Газа возросли до 87 всего за три дня. Среди погибших 18 детей и восемь женщин сообщил представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра. Еще 530 человек пострадало.

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Армия Израиля призывает 9 тысяч резервистов

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Теги: Израиль, армия



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Ранее 13.05.2021 19:53 Мск В секторе Газа от израильских ударов погибло 87 человек

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