Росстат: инфляция в России за неделю замедлилась до 0,1%

Инфляция в России с 5 по 11 мая замедлилась и составила 0,1%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, в течение трех недель до этого инфляция держалась на отметке 0,2%. С начала года этот показатель составил 3,1%.

За неделю подорожала баранина (0,6%), маргарин и гречка (0,5%), колбаса полукопченая и варено-копченая (0,4%), свинина, колбаса вареная, рыба мороженая, карамель и печенье (0,3%).

Также стали дороже на 0,2% говядина, консервы мясные, мука пшеничная, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, макаронные изделия. Также в России за неделю подорожала плодоовощная продукция и подсолнечное масло.

Куриные яйца в среднем по стране подешевели на 1%. Сметана и черный чай подешевели на 0,2% пшено - на 0,1%.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин прокомментировал рост цен на социально значимые продукты в прошлом году и в текущем.