В Москве задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин

Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин задержан в аэропорту Шереметьево в Москве.

Как сообщил в своем Telegrav-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, его подозревают в даче взятки в размере 7 млн руб. Меркушкин пытался вылететь в Минск. Он пытался подкупить начальника отделения мордовского Центробанка "за непринятие мер по проверке, в связи с чем были скрыты серьезные нарушения в деятельности банка "Мордовпромстройбанк", одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший", - отметил Хинштейн.

Алексей Меркушкин является младшим сыном бывшего губернатора Самарской области.

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