Место, где учат эффективно управлять людьми

В УрГЭУ есть кафедра экономики труда и управления персоналом, которая готовит уникальных специалистов, востребованных в любой компании. Ведь любая организация – состоит из сотрудников, которых надо грамотно подобрать, адаптировать к условиям работы и задачам, создать систему стимулирования. Управление персоналом – тонкое искусство, но можно им овладеть. В Уральском государственном экономическом университете к обучению обязательно привлекают «практиков», а студенты регулярно закрепляют пройденный материал на конкретных предприятиях региона. О том, как это происходит, и не только в интервью Накануне.RU рассказала кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономики труда и управления персоналом, руководитель программы магистратуры «Экономика человеческих ресурсов (HR –бизнес-партнер)» УрГЭУ Светлана Долженко.

- Каких конкретно специалистов готовит кафедра?

- Наша кафедра готовит универсальных специалистов в области управления персоналом. Набор компетенций многообразен, выпускники могут реализовать себя в разных направлениях, работая специалистами в сфере HR-аналитики, подбора персонала, развития и обучения персонала, экономики и нормирования труда, оплаты труда и материального стимулирования, кадрового делопроизводства, корпоративной культуры и HR-бренда, карьерного консультирования и управления занятостью.

- Это разные направления деятельности, какие-то ближе гуманитариям, а какие-то – людям с аналитическим, техническим мышлением. Удается подстроиться под разные интересы и возможности обучающегося?

- Да, это так. Фактически, в нашей профессии себя может найти и тот, кто любит коммуницировать с людьми, организовывать мероприятия, проводить оценку людей и моделей их поведения, так как мы учим технологиям формирования корпоративной культуры, созданию систем обучения персонала, проведению различных форм оценок персонала и т.д. Интересно в нашей профессии будет и тому, кто любит цифры, интересуется аналитикой, так как мы учим, например, пониманию природы заработной платы и производительности труда, учим экономике труда и оценке эффективности персонала, что кстати, очень актуально и востребовано современными работодателями. Это подтверждается, в частности, тем, что в 2020 году Минтруда России утвердил новый профессиональный стандарт «Специалист по экономике труда». И кстати, ключевыми разработчиками данного стандарта были преподаватели нашей кафедры, что подтверждает высокий уровень экспертности педагогов.

Также важно отметить, что поскольку мы сами на практике занимаемся вопросами профессионального, карьерного, личностного развития людей, то стараемся оказать максимальную поддержку нашим студентам в части их развития. Так, вместе со студентами наши преподаватели на занятиях обсуждают примеры успешных резюме, учатся и проводить, и проходить собеседование, вместе строят свой карьерный план, формируют цели и задачи в части личностного роста.

- В какой сфере и отрасли выпускники кафедры востребованы, находят работу, и насколько она высокооплачиваемая? С какими крупными компаниями работает кафедра для получения студентами практических знаний и опыта?

- Специалист может работать в любой компании любой отрасли, поскольку выстраивать процессы управления персоналом необходимо везде, где есть люди, независимо от направления деятельности и размера компании. Что касается работодателей, то наша кафедра привлекает в качестве преподавателей учебных дисциплин, а у нас работают представители крупнейших компаний. Например, руководители службы по персоналу Уральской горно-металлургической компании, представители HR-службы НЛМК и ряда других крупных компаний. Кроме того, преподаватели нашей кафедры являются членами деловых и профессиональных сообществ региона - Ассоциация руководителей и специалистов в области управления персоналом, Ассоциация карьерных консультантов Урала, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, Уральская торгово-промышленная палата, что обеспечивает тесную и прямую связь с целым пулом крупнейших предприятий и организаций региона.

Многие родители переживают за будущее трудоустройство детей. Могу с уверенностью сказать, что у наших выпускников нет проблем с трудоустройством по специальности. Ситуация скорее обратная. Потребности работодателей выше, чем количество наших студентов, и спрос на специалистов в HR-сфере растет с каждым годом.

Согласно официальной статистике Ассоциации рекрутинговых агентств Урала, подготовленной весной этого года, заработная плата выпускников кафедры, работающих в должности менеджера по персоналу, рекрутера варьируется в промежутке 30-60 тыс. руб., при этом, успешные, даже молодые рекрутеры могут получать и до 100 тыс. руб. Кстати, многие наши студенты, еще обучаясь, начинают подрабатывать на небольшую долю ставки в компаниях уже со 2-3 курсов, мы эту практику не просто приветствуем, но и помогаем с рекомендациями и трудоустройством.

Выпускники, закончившие нашу магистратуру и имеющие опыт работы, успешно трудоустраиваются на позиции руководителей отдельных подразделений по персоналу с заработной платой, начиная от 50-80 тыс. рублей, далее при карьерном росте до позиции HR-бизнес-партнер, директор по персоналу, растет и уровень дохода, который в среднем достигает 80-150 тыс. рублей, а в крупных компаниях – 200 тыс. руб. и выше.