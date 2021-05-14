14 Мая 2021
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Образование Свердловская область
завод, предприятие, студенты, производство (2021) | Фото: Из архива кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ

Место, где учат эффективно управлять людьми

В УрГЭУ есть кафедра экономики труда и управления персоналом, которая готовит уникальных специалистов, востребованных в любой компании. Ведь любая организация – состоит из сотрудников, которых надо грамотно подобрать, адаптировать к условиям работы и задачам, создать систему стимулирования. Управление персоналом – тонкое искусство, но можно им овладеть. В Уральском государственном экономическом университете к обучению обязательно привлекают «практиков», а студенты регулярно закрепляют пройденный материал на конкретных предприятиях региона. О том, как это происходит, и не только в интервью Накануне.RU рассказала кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономики труда и управления персоналом, руководитель программы магистратуры «Экономика человеческих ресурсов (HR –бизнес-партнер)» УрГЭУ Светлана Долженко.

Светлана Долженко(2021)|Фото: Накануне.RU

- Каких конкретно специалистов готовит кафедра?

- Наша кафедра готовит универсальных специалистов в области управления персоналом. Набор компетенций многообразен, выпускники могут реализовать себя в разных направлениях, работая специалистами в сфере HR-аналитики, подбора персонала, развития и обучения персонала, экономики и нормирования труда, оплаты труда и материального стимулирования, кадрового делопроизводства, корпоративной культуры и HR-бренда, карьерного консультирования и управления занятостью.

- Это разные направления деятельности, какие-то ближе гуманитариям, а какие-то – людям с аналитическим, техническим мышлением. Удается подстроиться под разные интересы и возможности обучающегося?

- Да, это так. Фактически, в нашей профессии себя может найти и тот, кто любит коммуницировать с людьми, организовывать мероприятия, проводить оценку людей и моделей их поведения, так как мы учим технологиям формирования корпоративной культуры, созданию систем обучения персонала, проведению различных форм оценок персонала и т.д. Интересно в нашей профессии будет и тому, кто любит цифры, интересуется аналитикой, так как мы учим, например, пониманию природы заработной платы и производительности труда, учим экономике труда и оценке эффективности персонала, что кстати, очень актуально и востребовано современными работодателями. Это подтверждается, в частности, тем, что в 2020 году Минтруда России утвердил новый профессиональный стандарт «Специалист по экономике труда». И кстати, ключевыми разработчиками данного стандарта были преподаватели нашей кафедры, что подтверждает высокий уровень экспертности педагогов.

Светлана Долженко(2021)|Фото: Накануне.RU

Также важно отметить, что поскольку мы сами на практике занимаемся вопросами профессионального, карьерного, личностного развития людей, то стараемся оказать максимальную поддержку нашим студентам в части их развития. Так, вместе со студентами наши преподаватели на занятиях обсуждают примеры успешных резюме, учатся и проводить, и проходить собеседование, вместе строят свой карьерный план, формируют цели и задачи в части личностного роста.

- В какой сфере и отрасли выпускники кафедры востребованы, находят работу, и насколько она высокооплачиваемая? С какими крупными компаниями работает кафедра для получения студентами практических знаний и опыта?

- Специалист может работать в любой компании любой отрасли, поскольку выстраивать процессы управления персоналом необходимо везде, где есть люди, независимо от направления деятельности и размера компании. Что касается работодателей, то наша кафедра привлекает в качестве преподавателей учебных дисциплин, а у нас работают представители крупнейших компаний. Например, руководители службы по персоналу Уральской горно-металлургической компании, представители HR-службы НЛМК и ряда других крупных компаний. Кроме того, преподаватели нашей кафедры являются членами деловых и профессиональных сообществ региона - Ассоциация руководителей и специалистов в области управления персоналом, Ассоциация карьерных консультантов Урала, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, Уральская торгово-промышленная палата, что обеспечивает тесную и прямую связь с целым пулом крупнейших предприятий и организаций региона.

завод, предприятие, студенты, производство(2021)|Фото: Из архива кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ

Многие родители переживают за будущее трудоустройство детей. Могу с уверенностью сказать, что у наших выпускников нет проблем с трудоустройством по специальности. Ситуация скорее обратная. Потребности работодателей выше, чем количество наших студентов, и спрос на специалистов в HR-сфере растет с каждым годом.

студенты, завод, производство(2021)|Фото: Из архива кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ

Согласно официальной статистике Ассоциации рекрутинговых агентств Урала, подготовленной весной этого года, заработная плата выпускников кафедры, работающих в должности менеджера по персоналу, рекрутера варьируется в промежутке 30-60 тыс. руб., при этом, успешные, даже молодые рекрутеры могут получать и до 100 тыс. руб. Кстати, многие наши студенты, еще обучаясь, начинают подрабатывать на небольшую долю ставки в компаниях уже со 2-3 курсов, мы эту практику не просто приветствуем, но и помогаем с рекомендациями и трудоустройством.

зарплаты, скрин(2021)|Фото: apay,скрин

Выпускники, закончившие нашу магистратуру и имеющие опыт работы, успешно трудоустраиваются на позиции руководителей отдельных подразделений по персоналу с заработной платой, начиная от 50-80 тыс. рублей, далее при карьерном росте до позиции HR-бизнес-партнер, директор по персоналу, растет и уровень дохода, который в среднем достигает 80-150 тыс. рублей, а в крупных компаниях – 200 тыс. руб. и выше.

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Место, где учат эффективно управлять людьми

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Теги: Светлана Долженко, кафедра экономики труда и управления персоналом, УрГЭУ



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