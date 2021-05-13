В Америке заявили о непричастности России к кибератаке на нефтепровод

Российское правительство непричастно к кибервзлому крупнейшего оператора трудопроводов в США – компанию Colonial Pipeline. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление президента Америки Джо Байдена. При этом глава штатов отметил, что не исключен вариант нахождения хакеров на территории России.

"Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России. Это пришло оттуда, из России. Мы находимся в прямом общении с Россией относительно мер, которые необходимо принять против сетей, вымогающих выкуп, и стремиться к мерам, чтобы нарушить их возможности действовать", – приводит агентство слова Байдена.

При этом в Белом Доме считают, что Россия должна понести "некую ответственность" за случившееся на Colonial Pipeline.

"Даже если… подтверждено, что у нас после проведения процесса расследования нет информации, чтобы власти участвовали в этом, все равно есть некоторая ответственность", - заявил пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Напомним, что предположительно нефтепровод подвергся атаке хакерской группы DarkSide. Программа- вымогатель блокируют файлы, после чего следует требования об оплате за восстановление данных и работы системы. На данный момент из-за кибератаки трубопровод простаивает, что в свою очередь привело к повышению оптовых цен на бензин в штатах.