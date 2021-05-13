Соловки снимают covid-ограничения на въезд с 15 мая

Путешественники снова смогут посещать территорию Соловецкого архипелага, начиная с 15 мая. О снятии ограничений Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С 15 мая снимаются ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага – посещать острова в Белом море смогут все граждане без исключения, но только при наличии документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции", - рассказали в правительстве.

В качестве вышеупомянутого документа подойдут справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или теста на вирусные антигены сроком не менее трех дней до прибытия. Также рассматривается вариант со справкой с положительным результатом теста на антитела IgG, выданную не ранее чем за два месяца до прибытия.

Напомним, что первые ограничения на посещение Соловецкого архипелага были введены в апреле прошлого года. После этого они несколько раз снимались, смягчались и снова ужесточались.