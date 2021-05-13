13 Мая 2021
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Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

Минэк не будет продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар

1 июня текущего года истекает срок соглашений о стабилизации цен на сахар, однако на сегодняшний момент срок действия документов продлевать не собираются. Об этом сообщил глава Министерства экономики и развития Максим Решетников.

До этого сроки уже были продлены с 1 апреля до 1 июня для сахара и до 1 октября для подсолнечного масла российского производства. Напомним, что необходимость в соглашении возникла в конце прошлого года из-за роста цен на отечественные продукты. Согласно документу предельные оптовые и розничные цены закреплены на от отметке 46 руб. за 1 кг. сахара (36 руб. – в опте) и 110 руб. за масло (95 руб. – в опте).

На данный момент по решению Евразийской экономической комиссии тарифные льготы в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября текущего года.

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Минэк не будет продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар

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Теги: сахар, масло, цены, соглашение



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