В секторе Газа от израильских ударов погибло 87 человек

Количество смертей, к которым привели израильские авиаудары по сектору Газа возросли до 87 всего за три дня. Среди погибших 18 детей и восемь женщин сообщил представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра. Еще 530 человек пострадало.

Напомним, что ранее число жертв остановилось на 83, а пострадавших на 487. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за ночь более 200 ракет, в результате чего пострадали десятки человек. После этого последовал ответный удар со стороны Израиля.

Между тем, израильские военные сообщили о ликвидации двух лидеров службы разведки радикального палестинского движения ХАМАС. Сообщается, что разведчики были уничтожены с помощью авиации.

Обострение конфликта началось после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в начале мая, в которых пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года, передает ТАСС.

Как передаёт Infox, ХАМАС также призвал арабских граждан Израиля к восстанию, что возымело некоторый эффект. В еврейско-арабских городах Израиля зафиксированы акты насилия. Дело дошло до того, что премьер-министр объявил ЧС в Лод (недалеко от Тель-Авива). Он пошел на такой шаг после сообщений о том, что арабы подожгли синагогу, а евреи забросали камнями автомобиль, управляемый арабским жителем. Мэр Лода Яир Ревиво по поводу столкновений в интервью местному телеканалу заявил, что власти потеряли контроль над улицами. В город пришлось ввести 16 рот пограничной полиции. За одну ночь там были арестованы десятки людей.