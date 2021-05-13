13 Мая 2021
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Коллаж, Кремль, вакцинация (2020) | Фото: Накануне.RU

"Круг добра": До конца года все пациенты с СМА получат препараты для лечения

До конца текущего года фонд "Круг добра" обеспечит всех пациентов со спинальной мышечной атрофией лекарственными препаратами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления фонда  Александра Ткаченко.

"Сегодня принято еще одно очень важное решение - были рассмотрены дополнительные закупки препарата "Нусинерсен" и "Рисдиплам" для пациентов со спинальной мышечной атрофией, таким образом, все пациенты в РФ, с подтвержденным диагнозом спинальная мышечная атрофия будут обеспечены лекарственными препаратами до конца 2021 года", - рассказал Ткаченко.

Напомним, что в России зарегистрировано два препарата для лечения СМА: "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция первого препарата стоит 125 тыс. долларов. Лекарство необходимо для предотвращения утраты моторной функции человека. Поставка препарата будет осуществляться по заявкам от родителей, главных внештатных специалистов Минздрава и региональных министерств здравоохранения.

Фонд "Круг добра" занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Указ о создании организации был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

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"Круг добра": До конца года все пациенты с СМА получат препараты для лечения

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Теги: СМА, Круг добра, закупка, пациенты



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