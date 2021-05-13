13 Мая 2021
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суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Суд досрочно освободил экс-сотрудника ФСБ, осужденного за госизмену

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Докучаева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом Докучаев будет освобожден после вступления решения в законную силу, несмотря на то, что весной 2019 г. он был приговорен к шести годам колонии строго режима по обвинению в государственную измене. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно". Докучаев также был лишен воинского звания майор.

Напомним, что управление собственной безопасности ФСБ расследовало дело в отношении Сергея Михайлова по подозрению в государственной измене. По данным оперативников, Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Позднее в деле появился еще один сотрудник ЦИБ ФСБ Дмитрий Докучаев. Также обвиняемым по делу проходил бывший бывший топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Михайлов и Стоянов ранее были приговорены к 22 и 14 годам соответственно колонии строгого режима.

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Суд досрочно освободил экс-сотрудника ФСБ, осужденного за госизмену

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Теги: Докучаев, суд, госизмена, освобождение



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