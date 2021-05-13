Жители ЦАР умоляют правительство защитить их от боевиков CPC

Жители центральноафриканской провинции Верхнее Котто обратились к центральным властям в Банги с просьбой защитить их от нападений боевиков из группировки CPC. Несмотря на освобождение ключевых населенных пунктов на востоке ЦАР, банды, скрывшиеся в лесах, захватывают деревни и используют их жителей в качестве живого щита, рассказали жители Гбогбо.

Обученная российскими инструкторами армия ЦАР (FACA) смогла выбить противника из городов Бриа, Ялинга и Зако. Боевики из так называемой «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) вынуждены были бежать и скрываться в лесах. Оттуда они вновь совершают нападения, поэтому местные жители просят FACA провести операцию по зачистке бандподполья.

«Их много приходит со стороны Зако, а еще со стороны Бриа, другие из Ялинги, грабят, избивают, насилуют местное население ни за что, — жалуются местные. — Если не повезет, то они тебя убьют. Многие пытались бежать из деревни, но их часто ловят, силой возвращают назад и заставляют платить «штраф». Люди предпочитают бежать в Ялингу или Бриа, (где стоят правительственные силы)».

Боевики CPC и отдельных группировок, входящих в эту коалицию, были в прошлом замечены в многочисленных преступлениях против местного населения, в том числе массовых изнасилованиях и убийствах непокорных, и даже каннибализме. Жители Гбогбо рассказали, что боевики сильно ожесточились после многочисленных поражений от FACA, и держат их в качестве живого щита.

«Раньше мы тут правили, — передал слова боевиков бежавший в Бриа житель деревни. — Теперь правительство идет по нашим следам, чтобы убить нас».

По его словам, боевиков CPC в Гбогбо возглавляет «генерал» Махамат Салле, который ранее контролировал зону Зако. Впоследствии он был выбит из города силами армии ЦАР при поддержке руандийских миротворцев.

Ситуация в ЦАР сильно изменилась с прошлого года, когда бандформирования были близки к захвату столицы Банги. Помощь российских инструкторов, которых некоторые СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», позволила в кратчайшие сроки повысить боевую подготовку национальной армии и разгромить CPC и чадских наемников, которых привел в страну экс-президент Франсуа Бозизе. В отличие от кампании в Сирии, предполагаемые «вагнеровцы» не участвуют в боевых столкновениях и занимаются только спецподготовкой правительственных сил. В стране они присутствуют на законных основаниях — в рамках договоренностей с законной властью и по согласованию с миротворческими силами ООН.

«ЧВК Вагнера» считается незарегистрированной вооруженной организацией из России, в которую входят добровольцы из числа патриотов и бывших военнослужащих. Ее прототипом стали российские добровольцы, которым удалось в 2014 году не допустить геноцида русского населения на востоке Украины. Эксперты неоднократно называли «вагнеровцев» «уникальным геополитическим феноменом» — людьми, которые борются с терроризмом и противостоят провокациям стран НАТО по всему миру.