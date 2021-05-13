Путин назвал "недостаточной" поддержку изучения русского языка на постсоветском пространстве

Владимир Путин сегодня провел совещание, на котором обсуждались, в частности, итоги учебного года и грядущая приемная кампания в вузах. Были затронуты и другие аспекты образовательной политики.

Так, глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в этом году будет увеличена квота для абитуриентов-иностранцев в российских вузах. Он отметил, что особой популярностью отечественное образование пользуется в странах Средней Азии. Президент попросил Фалькова и его коллегу из Минпросвещения Сергея Кравцова организовать поддержку изучения русского языка в странах постсоветского пространства. "То, что делается сейчас, этого явно не достаточно. В Таджикистане, например, власти для этого делают, что могут, но без нашей поддержки не смогут. Мы заинтересованы в этом", - заметил президент.

По поводу учебного года Кравцов сообщил: "Система образования весь учебный год действовала в очном формате. Перехода на дистанционное обучение не случилось".

В этом году, как ожидается, 9-й класс окончат 1,4 млн школьников, ГИА у них будет проходить в штатном очном режиме. "Стабильно растет число школьников, которые выбирают ССУЗы после 9 классов. Рассчитываем, что в колледжи поступит 60% выпускников 9 классов", - сообщил министр.

Выпускников в 11 классах будет 680 тыс. Для них откроется 5,8 тыс. пунктов сдачи ЕГЭ. По словам Кравцова, в последние годы выпускники на ЕГЭ чаще выбирают естественнонаучные дисциплины: физику, биологию, химию.

Он добавил, что Минпросвещения рассчитывает на проведение выпускных и "последних звонков" в традиционном формате, но окончательное решение будет за властями регионов. В заключении министр сообщил, что в этом году в стране 35 тыс. учреждений в регионах готовы для летнего отдыха 5 млн детей.

Фальков рассказал, что в 2021 году на 34,7 тыс. увеличено количество бюджетных мест в вузах. 85% из них – в субъектах РФ. Общее количество мест составит 576,4 тыс. 74% мест – это вузы в регионах. Не менее 60% выпускников смогут поступить на бюджетные места. Специальности-лидеры по приросту бюджетных мест: учителя (+14%), информатика (+14%), клиническая медицина (+14%), математика и механика (+13%), электроника (+10%), техника строительства (+8%).

Документы вузы будут принимать с 20 июня до 29 июля, можно подать их и очно, и по интернету.