13 Мая 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Житель Магнитогорска избежал наказания за смерть журналиста

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска приговорил местного жителя Сергея Данилова к ограничению свободы сроком на 1 год и 10 месяцев за причинение смерти по неосторожности журналисту Михаилу Скуридину. Он освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, Михаил являлся журналистом издания "Магнитогорский металл". Днем 31 марта 2019 года в ходе дорожного конфликта его жестоко избили возле дома №1 на улице Ворошилова рядом с пешеходным переходом. Михаил был доставлен в больницу. 20 мая мужчина скончался. Водитель, который избил журналиста, скрылся с места происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ноябре обвиняемый был задержан и заключен под стражу.

По решению суда осужденному запрещено менять место жительства и выезжать за пределы Магнитогорска без согласия уголовно-исполнительной инспекции, покидать место жительства с 21 часа до 06 часов. Он должен один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Ему зачли в срок отбывания ограничения свободы время содержания под стражей, а также домашнего ареста. Осужденный освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

По решению суда он должен выплатить в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда 1 млн рублей.

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Житель Магнитогорска избежал наказания за смерть журналиста

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Теги: суд, Михаил Скуридин, Магнитогорск, избиение, гибель, журналист, Магнитогорский металл, полиция,



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