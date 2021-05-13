В четырех российских регионах занятость упала даже по отношению к 2020 году - Минтруд

В четырех российских регионах ситуация с безработицей сильно ухудшилась. Занятость упала даже ниже прошлогоднего показателя, не говоря уж о докризисном уровне, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента. Речь идет о Республике Коми, Марий Эл, Алтайском крае и Псковской области. "Ситуация сложная, плохая динамика", - охарактеризовал положение министр.

Еще в 24 регионах число занятых незначительно сократилось, но это не вызывает у правительства беспокойства. В 40 субъектах восстановление занятости идет по прогнозу или с небольшим опережением, в 17 регионах уже достигнут докризисный уровень занятости.

Напомним, ранее Владимир Путин поставил перед правительством задачу восстановить занятость в стране до докризисного уровня к концу 2021 года. У кабмина остается на это чуть больше полугода, при этом надо трудоустроить еще 975 тыс. человек .

По данным Котякова, уровень безработицы в марте составлял 5,4%. На начало мая в службе занятости были зарегистрированы 1,5 млн человек.