"Федеральная практика". Южноуральским промышленникам расскажут о мерах государственной поддержки

В Челябинске прошла церемония открытия выездной стажировки по программе "Федеральная практика", которую проводит Минпромторг России для органов исполнительной власти и промышленных предприятий. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил на церемонии открытия Владимир Якушев, это мероприятие – яркий пример системной работы с регионами.

"Эффективная коммуникация, постоянный обмен опытом и лучшими практиками позволяет синхронизировать региональные проекты с федеральными, способствует выстраиванию единой промышленной политики. Стажировка всегда проходит в формате открытого диалога, можно сказать, что каждый участник получает возможность для индивидуальных консультаций со специалистами федерального ведомства", - подчеркнул он.

Инициатором проведения в Челябинске выездной стажировки по программе "Федеральная практика" выступил губернатор региона Алексей Текслер.

"Для нас, для Челябинской области, для наших коллег из других регионов вопросы модернизации и развития промышленности имеют первостепенное значение. Важно правильно воспользоваться всеми мерами поддержки, которые сегодня есть на федеральном уровне, связать их с теми мерами поддержки, которые есть в каждом регионе, обменяться опытом, найти лучшие варианты – это одна из задач нынешнего мероприятия", - отметил глава области в приветственном слове.

По словам Алексея Текслера, промышленное производство – это фундамент экономики Челябинской области, которое формирует половину внутреннего валового регионального продукта, поэтому регион высоко ценит федеральные меры поддержки промышленного сектора. Глава региона обозначил три ключевых для Южного Урала направления развития промышленного сектора.

"Первое – это развитие межрегиональной и внутриобластной кооперации. Мы благодарны Минпромторгу РФ за возобновление действия механизмов стимулирования участников промышленного кластера. Мы считаем, что эта мера развития промышленных кластеров высоко востребована в регионах. Мы от Челябинской области уже провели защиту ряда наших проектов и будем это направление активно развивать", - сообщил он.

Директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко напомнил, что мера поддержки на федеральном уровне была заморожена порядка трех лет, а Челябинская область продолжала поддерживать участников промышленных кластеров.

"Это был значительный аргумент для того, чтобы эту меру поддержки перезагрузить. Месяц назад вышло обновленное постановление Правительства РФ по промышленным кластерам. И в августе мы будем делать отбор проектов и ждем компании Челябинской области на этот отбор. У вас много кластеров, вы лидеры в этом направлении", - отметил он.

Второе направление – это увеличение инвестиций. Сделать это можно благодаря усовершенствованию механизмов специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0).

"Мы на уровне правительства Челябинской области проработали вопрос предоставления участникам СПИК 2.0 налоговых льгот, разработали соответствующий законопроект. Он недавно был принят Законодательным собранием региона, и мы активно начинаем вместе с федеральным центром реализацию этого направления", - рассказал глава области.

Еще одно направление – это доступ предприятий к финансовым инструментам поддержки, в первую очередь для создания новых и модернизации действующих производств. В текущем году регион инициировал участие в конкурсном отборе на единую региональную субсидию на 2022 год.

"Главное – это скоординированность действий всех уровней власти. Когда есть такое взаимодействие, есть настоящее желание помогать бизнесу развиваться, вкладывать средства в развитие действующих производств, в создание абсолютно новых производств, это залог развития регионов. Вместе с образовательными компонентами, с поддержкой науки и новых разработок, поддержка бизнеса как единая цепочка развития региона позволят нам и сохранить молодежь, и создавать рабочие места, а значит создавать будущее для развития нашего региона. Это наша сегодня первостепенная задача", - подчеркнул Алексей Текслер.

В рамках выездной стажировки состоятся сессии по вопросам реализации доступных инструментов, в том числе государственной поддержки промышленности. Как отметил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий, в мероприятии принимают участие более 300 человек, из которых более 200 – это представители бизнеса УрФО. Участникам расскажут о существующих мерах поддержки промышленности и как ими правильно воспользоваться.

"Мы хотим, чтобы предприниматели Уральского федерального округа узнали, как воспользоваться теми или иными мерами поддержки. Второе, что очень важно, мы организуем прямой диалог между предпринимателями и федеральными чиновниками. Мы действительно верим, что формат такого общения между бизнесом и всеми уровнями власти будет полезен для промышленности. Наша задача развивать промышленность области и найти для этого все возможные способы", - отметил он.