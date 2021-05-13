Российским авиакомпаниям рекомендовали облетать зону палестино-израильского конфликта

На фоне обострения израильско-палестинского конфликта Росавиация выпустила рекомендации российским авиакомпаниям.

Ведомство посоветовало перевозчикам выбирать наиболее безопасные (альтернативные) маршруты и режимы полетов, а также оперативно мониторить аэронавигационную информацию.

Кроме того, Росавиация рекомендует "предусмотреть возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над возникшей зоной вооруженного конфликта или вблизи нее до выпуска НОТАМ, в том числе на основе других предупреждений и доступных источников информации".

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что не менее 1600 ракет выпущено из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, погибли шесть мирных жителей и один военнослужащий. В секторе Газа в результате обстрелов со стороны Израиля погибли 67 человек.

Аэропорт Тель-Авива вечером 11 мая прекратил работу из соображений безопасности. 13 мая Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостановили полеты в Тель-Авив до 14 мая включительно. "Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион.