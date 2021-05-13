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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми осудили двух сотрудниц кафе "Овсянка", где массово отравились посетители

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении сотрудников кафе "Овсянка", в котором в ноябре 2019 г. массово отравились посетители, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Их признали виновными в "нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть человека".

Заведующая производством Юлия Лядова приговорена к полутора годам ограничения свободы, повар Наталья Хамидуллина - к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с непосредственным приготовлением блюд, напитков и кулинарных изделий на предприятиях и организациях общественного питания.

Обвиняемые работали у ИП Анна Козофат. Одна из них вину в преступлении не признавала, вторая признала частично.

Также суд частично удовлетворил иск родителей умершего 11-летнего мальчика к ИП Козофат и "Корпорация питания". Остальным пострадавшим виновные выплатят от 10 до 70 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, случаи заболевания острыми кишечными инфекциями были зарегистрированы 16-17 ноября. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением готового блюда, купленного в пермских кафе "O-fit" (улица Мира, 41) и кафе "Овсянка" (улица Ленина, 26). Все заболевшие, у которых медики нашли в анализах ДНК Salmonella, были госпитализированы в инфекционные стационары Перми.

Один из пострадавших - 11-летний школьник скончался.

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В Перми осудили двух сотрудниц кафе "Овсянка", где массово отравились посетители

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Теги: кафе Овсянка, кафе O-fit, суд, приговор



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