В Екатеринбурге открывается выставка ретроавтобусов

На площадке муниципального унитарного предприятия "Гортранс" в Екатеринбурге открывается выставка ретроавтобусов. Подготовкой будущих экспонатов музея занялась сама организация, которая изначально собирала и восстанавливала раритетные автомобили к своему 95-летию.

Как рассказали сами представители "Гортранса", под открытым небом на площадке размещено девять авто, однако всего в музее будет представлено 1,3 тыс. экспонатов. Так, в скором времени жители Екатеринбурга смогут ближе рассмотреть Икарус-280, Икарус-260, ЛАЗ-695, ЛиАЗ-5256 и КАвЗ-3976, которые уже готовы к показу. Вскоре коллекция также пополнится еще двумя автобусами, а площадка под ними будет переоборудована.

Самый старший автобус – ЛАЗ-695 был произведен в 1962 г., а самый младший – ЛиАЗ-5256 – в 2005 и был списан в 2018 г. Все представленные модели уже вышли из эксплуатации, потому увидеть их можно только в музее. Почти 200 из автобусов свердловского "Гортранса" принимали участие в Олимпиаде 1980 г. и фестиваля молодежи 1985 г. в Москве. Форма водителей тех лет также сохранена в музее предприятия.

Посетить музей можно будет бесплатно. На данный момент рассматривается вопрос о допуске на территорию не только студентов профильных учебных заведений, но и всех жителей и гостей уральской столицы.

Напомним, что 1 мая текущего года "Гортранс" отметил свое 96-летие с начала открытия регулярного автобусного движения в Екатеринбурге (Свердловске). Для этого в 1925 году было приобретено 12 автобусов марки Ford вместимостью 12 человек. Регулярное автобусное движение в столице Урала открылось днем позже – 2 мая.