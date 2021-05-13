13 Мая 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Дмитрий Горицкий (2015) | Фото: duma72.ru

Депутат Тюменской облдумы Дмитрий Горицкий может стать сенатором от региона

Сегодня президиум политсовета тюменского регионального отделения "Единой России" принял решение рекомендовать президиуму генсовета партии одобрить кандидатуру председателя бюджетного комитета облдумы Дмитрия Горицкого на посту сенатора от региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Если на федеральном уровне будет принято положительное решение, то кандидатура Горицкого будет предложена депутатам Тюменской облдумы для одобрения, а после направлена на согласование в Совфед.

В этом случае Горицкий займет в Совете Федерации место покойного сенатора Михаила Пономарева. Напомним, 13 марта текущего года он скончался на 68 году жизни. В Совфеде он был заместителем председателя комитета по экономической политике. Причиной смерти стала остановка сердца.

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Депутат Тюменской облдумы Дмитрий Горицкий может стать сенатором от региона

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Теги: Дмитрий Горицкий, сенатор, Единая Россия



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