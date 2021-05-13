13 Мая 2021
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Общество В России
Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин пообещал молиться за пострадавших в казанской школе и попросил представить учителей к наградам

Владимир Путин сегодня начал совещание с членами правительства с разговора о трагедии в казанской гимназии №175, где погибли семеро учеников и двое взрослых.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, трое из пострадавших (все – дети) до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии, им делают операции в Москве. По динамике состояния двух из них он отказался делать прогнозы, состояние третьего ребенка опасений не вызывает.

Президент предложил представить к государственным наградам учителей и сотрудников школы, которые находились на работе в момент атаки.

"Все учителя действовали героически, спасали детей, закрывали собой. Так, как это сделала совсем юная девушка Эльвира Игнатьева. Многие учителя стояли у входов в классы и были готовы защищать своих воспитанников, помогали детям укрыться, никто не покинул свой пост. Прошу внести предложения о награждении учителей и других сотрудников госнаградами", - отметил Путин.

Стрельба в гимназии на улице Файзи в Казани(2021)|Фото: t.me/bazabazon

Он напомнил, что еще в 2018 году (после аналогичной трагедии в Керчи) было дано поручение об ужесточении мер безопасности в школах и в сфере оборота гражданского оружия, правительство выпустило постановление, но в итоге "не все сделано в полном объеме, на должном уровне". Глава государства попросил внедрить единый подход к безопасности в школах, а не отдавать этот вопрос на откуп муниципалитетам и самим школам.

"Считаю, что для предупреждения таких преступлений надо усилить контроль за оборотом оружия. Жесткой, персональной должна быть ответственность для лиц, дающих разрешение на оружие. Ситуации, когда можно купить справку, должны быть полностью исключены", - заметил Путин. Он пообещал молиться за здоровье детей, которые до сих пор находятся в больницах. Также глава государства попросил организовать реабилитацию и отдых всех учеников школы, главу Татарстана Рустама Минниханова он попросил решить материальные вопросы в семьях учеников и учителей.

Мурашко рассказал, что "скорые" прибыли на место происшествия через семь минут, сотни жителей Казани пришли на станции переливания крови, чтобы безвозмездно стать донорами.

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Путин пообещал молиться за пострадавших в казанской школе и попросил представить учителей к наградам

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Теги: трагелия в казани, владимир путин, оборот оружия



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