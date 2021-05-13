13 Мая 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Срок годности "Спутника V" увеличили на два месяца

Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличили до восьми месяцев.

Как заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, наблюдение за препаратом позволило изменить этот параметр на два месяца.

Ученые планируют в будущем увеличить срок годности своей разработки до года.

Ранее Гинцбург заявил, что промежуток между первой и второй прививкой "Спутника V" может быть увеличен с 21 дня до трех месяцев без потери эффективности.

В комментарии Гинцбурга, опубликованном на сайте вакцины, сообщается, что анализ такой возможности был проведен по запросу иностранных партнеров и касается иностранных рынков. В России интервал между введением первого и второго компонентов останется прежним – 21 день.

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Срок годности "Спутника V" увеличили на два месяца

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Теги: Спутник V, вакцина, коронавирус



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