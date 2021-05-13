Срок годности "Спутника V" увеличили на два месяца

Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличили до восьми месяцев.

Как заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, наблюдение за препаратом позволило изменить этот параметр на два месяца.

Ученые планируют в будущем увеличить срок годности своей разработки до года.

Ранее Гинцбург заявил, что промежуток между первой и второй прививкой "Спутника V" может быть увеличен с 21 дня до трех месяцев без потери эффективности.

В комментарии Гинцбурга, опубликованном на сайте вакцины, сообщается, что анализ такой возможности был проведен по запросу иностранных партнеров и касается иностранных рынков. В России интервал между введением первого и второго компонентов останется прежним – 21 день.