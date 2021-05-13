Возрастной ценз на ношение оружия надо повышать до 21 года – Росгвардия

Глава Росгвардии Виктор Золотов доложил на совещании у президента России о мерах, которые после массового убийства в казанской школе предлагается ввести в сфере безопасности. Они касаются ужесточения оборота гражданского оружия и безопасности в школах.

Предложения Росгвардии выглядят так:

- Выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия возможна только после пятилетнего срока обращения с гладкоствольным оружием.

- Нам [Росгвардии] необходимо с Минприроды ускорить взаимодействие по выдаче справок электронных. Справки должны выдаваться в госструктурах. Частные клиники выдают такие поддельные справки.

- Надо проводить психологическое тестирование. Это долго и дорого, тем не менее, это необходимо.

- Выдачу охотничьих билетов надо ужесточить. Впервые получающие его должны проходить курс молодого бойца.

- Нужно вернуться к возрастному цензу в 21 год при выдаче разрешения на оружие. Даже для тех, кто отслужил в армии – они там не часто стреляют. В 21 год в голове уже не мешанина.

- В школах надо увеличить финансирование на содержание охраны, ЧОПов. 134 тыс. руб. в месяц сейчас составляет содержание одного охранного поста. Нам потребуется несколько армий, чтобы установить везде охрану, Росгвардия этого сделать не может.