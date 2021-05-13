13 Мая 2021
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памятник Доблестным Сынам Отечества, Челябинск, (2021) | Фото: vk.com/club195909791

В Челябинске проведут дополнительную проверку по жалобе об осквернении мемориала на несанкционированной акции

В Челябинске по инициативе прокуратуры проводится дополнительная проверка по жалобе об осквернении памятника Доблестным Сынам Отечества во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в январе текущего года, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, инцидент произошел 23 января во время несанкционированной акции на Аллее Славы. Участники ходили по гранитным плитам памятника Доблестным Сынам Отечества. Происшествие возмутило ветеранов боевых действий.

памятник Доблестным Сынам Отечества, Челябинск,(2021)|Фото: vk.com/club195909791

"Челябинское отделение СДД, вместе с родственниками погибших Героев и другими общественными организациями, написали по данному факту заявление в МВД. Непонятно, из каких побуждений некоторые сотрудники пытались заволокитить дело, но наша юр.служба, кстати, в координации с штабом партии "Единая Россия", добились отмены этого решения и возвращения дела на доследование!", - сообщили в челябинском отделении "Союза добровольцев Донбасса".

В ответе прокуратуры говорится, что должностными лицами отдела полиции надлежащая проверка не проведена, в связи с чем, начальнику отдела полиции были даны указания об изъятии материалов проверки из специального номенклатурного дела, организации и проведении дополнительной проверки.

Активисты отметили, что продолжат следить за ходом расследования и будут готовы вмешаться в рамках законодательного поля в случае необходимости.

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В Челябинске проведут дополнительную проверку по жалобе об осквернении мемориала на несанкционированной акции

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Теги: акция, митинг, памятник, мемориал,



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