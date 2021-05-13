Матвиенко назвала закон о госзакупках самым "вредительским" в стране

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала 44-й ФЗ – так называемый закон о госзакупках. По ее словам, сенаторы готовят проекты по его корректировке.

На парламентских слушаниях, посвященных теме научных кадров, Матвиенко заметила, что 223-й и 44-й ФЗ нужно реформировать, потому что они вставляют палки в колеса науке. Она указала, что исследователи вынуждены через механизм закупок проводить контракты на 100-200 тыс. руб., закупать по три-четыре месяца реактивы и оборудование для лабораторий.

"Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует", - заключила Матвиенко.

Примечательно, что 44-й ФЗ был принят в 2013 году, а Матвиенко занимает свой пост с 2011-го года, то есть Совет Федерации одобрил документ уже при ней, тогда вопросов не возникало, да и за почти десять лет существования закона сенаторам что-то помешало внести в него правки.