13 Мая 2021
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Экономика В России Москва
Валентина Матвиенко, &quot;Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Матвиенко назвала закон о госзакупках самым "вредительским" в стране

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала 44-й ФЗ – так называемый закон о госзакупках. По ее словам, сенаторы готовят проекты по его корректировке.

На парламентских слушаниях, посвященных теме научных кадров, Матвиенко заметила, что 223-й и 44-й ФЗ нужно реформировать, потому что они вставляют палки в колеса науке. Она указала, что исследователи вынуждены через механизм закупок проводить контракты на 100-200 тыс. руб., закупать по три-четыре месяца реактивы и оборудование для лабораторий.

"Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует", - заключила Матвиенко.

Примечательно, что 44-й ФЗ был принят в 2013 году, а Матвиенко занимает свой пост с 2011-го года, то есть Совет Федерации одобрил документ уже при ней, тогда вопросов не возникало, да и за почти десять лет существования закона сенаторам что-то помешало внести в него правки.

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Матвиенко назвала закон о госзакупках самым "вредительским" в стране

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Теги: валентина матвиенко, ученые, госзакупки



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