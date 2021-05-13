В Екатеринбург зашла крупнейшая франчайзинговая сеть кофеин One price coffee

В Екатеринбурге состоялось открытие первой кофейни крупнейшей франчайзинговой сети One price coffee, где можно приобрести напиток по фиксированной цене. Кофейня располагается в ТРЦ "Мега" в локации офиса TELE2, которые выступили партнером сети, передает корреспондент Накануне.RU.

Екатеринбург стал отправной точкой франшизы на Урале, и уже к 2023 г. на территории региона расположится 140 кофеен. На данный момент One price coffee является самой быстрорастущей франчайзинговой сетью и лидером в своем сегменте, имея 186 заведению по всей России, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Новосибирск и другие города.

"Вообще бренд фиксированной цены, как неудивительно, именно в кофе в мире практически не существует. Сколько стран мы посмотрели: израильские ребята, которые с нами трудятся вместе на российском рынке и может еще в паре стран есть что-то похожее. Казалось бы, гениальная простая идея, но никто не делает. Поэтому это возможность, которую мы можем попробовать использовать после всей этой пандемийной суеты. Сейчас мы открываем порядка 8-10 кофеин в месяц и собираемся наращивать темп", - рассказал основатель компаний Сергей Румянцев.

В 2018 – 2019 гг.. Румянцев занимал пост президента ГК "Шоколадница", однако, потратив полгода на самостоятельное изучение кофейного бизнеса, определился с будущим направлением. Первая кофейня была открыта в 2018 г. в Питере, далее – в Москве, а позже еще 50 заведений в рамках франшизы. Когда бизнес показал себя с прибыльной стороны, сеть начала участвовать в выставках и развиваться. В конечном итоге было создано собственное производство "Бренд-Завод-Кофе", которое сейчас входит в ТОП-5 обжарщиков России, сама франшиза зарегистрирована в более чем 30 странах мира, а в 2019 г. сеть признана №1 по темпам развития в Европе по мнению журнала "FoodService".

"За год мы в среднем обучаем 2,5 тыс. новых сотрудников. Непрерывно наш учебный центр подготавливает группы бариста на замену текущего персонала и для открытия новых кофеен. Учебный центр у нас находится в Москве, есть также дистанционное обучение. Учим мы варить напитки, продавать, работать с операционной системой, а также проводим дополнительные семинары для работников и наших партнеров", - сообщил генеральный директор франшизы Алексей Чайка.

Изначально сеть носила название One bucks, что было созвучно с другим известным брендом. Судебные разбирательства шли два года, Starbucks сумел отстоять свои интересы, и 1 апреля между сторонами было подписано мировое соглашение, а сеть переименована. Несмотря на это франшиза не потеряла своей популярности, а поток партнеров сети продолжал увеличиваться даже в период коронавирусной инфекции и самоизоляции. Кофейнями заинтересовались представители TELE2, которые и предложили открывать точки в своих офисах.

"Кофейный бизнес – это бизнес аренды. И та самая прибыль – это соотношение аренды к выручке. К сожалению рынок аренды и тем более в ТЦ, это рынок арендодателей, поэтому коллаборации всегда помогают оптимизировать этот показатель. Второе – это опознаваемость бренда. Все-таки, как бы мы не рассказывали о себе, TELE2 конечно несравнимо более известный бренд. Открыть кофейню не сложно, но чтобы стать сетевым и знаменитым, надо идти к кому-то уже известному, качественному, тогда и к тебе доверия больше", - добавил Сергей Румянцев.

В качестве приглашенного гостя на открытии присутствовал известный на Урале ресторанный критик Яков Можаев. Основываясь на собственном опыте, эксперт выразил сомнения по поводу успеха франшизы на рынке в условиях постоянного роста: в частности он обратил внимание на качество съедобной продукции, при этом похвалив подход к закупке и созданию кофе.

"Я занимаюсь общепитом уже 35 лет и видел бескрайнее кладбище проектов, когда все начиналось достаточно хорошо, а с ростом начинало падать качество и сервиса, и продукции. Открывается новое заведение и я, как ресторанный критик, должен держать руку на пульсе. Не скажу, чтобы я испытывал большой энтузиазм по поводу услышанного, потому что сетевые заведения зачастую предлагают очень и очень средний уровень. Но посмотрим, как оно будет. В любом случае, говорить что-то пока еще рано – игрок на рынке новый", - подытожил Можаев.

В свою очередь представители франшизы заверили, что создание имиджа каждой из точек ложится на плечи как франчайзинга, так и собственника. А оценить сервис и качество продукции в полной мере екатеринбуржцы смогут в ближайшие 2-3 месяца: уже сейчас рассматривается ул. Вайнера, ТРЦ "Гринвич" и другие центральные места города. А гости ТРЦ "Мега" смогут попробовать лавандовый капучино, латте ОРЕО, сырный латте, капучино сникерс и множество других вкусов уже сегодня. Стоимость стакана: 60, 110 и 160 руб.. На закуски, пирожные и салаты также действует фиксированная цена.

Заведения будут работать сразу в трех форматах: window – маленькие кофейни от трех до 10 квадратов (работают в основном на выезде), island – 10-12 квадратов (располагаются в ТЦ с широким ассортиментом) и в формате standart – полноценные рестораны с посадкой на 15-50 квадратов.

Более того, присоединиться к франшизе и открыть свою кофейню могут и сами жители Екатеринбурга. Помимо паушального взноса в размере 450 тыс. руб. (350 тыс. при одновременном открытии от трех точек), на формат window предприниматель потратит 1,6 млн, island – 1,8 млн и standart – 2,3 млн. Подробнее ознакомиться с сетью можно на официальном сайте.