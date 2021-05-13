Стали известны результаты наркологической экспертизы напавшего на школу в Казани

Устроившему стрельбу в школе в Казани Ильназу Галявиеву провели наркологическую экспертизу, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, в анализах молодого человека не обнаружено следов наркотических веществ и алкоголя.

Отмечается, что предварительную психолого-психиатрическую экспертизу Галявиеву лично проводит Зураб Кекелидзе — главный внештатный психиатр Минздрава и директор центра им. В.П. Сербского в Москве.

Ранее СКР сообщил, что из-за неадекватного поведения Галявиева проведение с ним следственных действий затрудняется. Также в Следственном комитете подтвердили, что у подозреваемого может быть психическое заболевание. Следователи разбираются с тем, как Галявиев приобрел оружие и как получил документы на разрешение на него.

Накануне суд в Казани избрал меру пресечения молодому человеку в виде заключения под стражу на два месяца.