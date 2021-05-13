13 Мая 2021
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Экономика В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Четверть населения России можно отнести к беднякам - исследование

Четверть населения России (36 млн человек) можно отнести к беднякам, если оценивать по международной методологии. Их доходы ниже 60% от медианного по стране, передает ТАСС со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.

Официальная бедность при этом в России в два раза меньше. К малообеспеченным государственные статисты относят только тех, чей доход меньше 11,3 тыс. руб. – это прожиточный минимум.

Эксперты отмечают, что международная методология более точна в плане оценки благосостояния населения, если сравнивать со средним доходом, потому что последний может выглядеть гораздо выше из-за доходов богачей.

В 2020 году в России медианный доход в среднем по стране составил 27 тыс. руб., 60% от этой суммы - 16,2 тыс. руб., 50% - 13,5 тыс. руб. По оценкам экспертов, из-за существенного территориального имущественного расслоения медианный доход от региона к региону отличается в 4,8 раза, в то время как региональные прожиточные минимумы разнятся лишь в 2,6 раза.

Примечательно, что больше всего людей, "бедных" относительно медианного дохода в регионе, зафиксировано в богатых субъектах: ЯНАО, Москве, Сахалине. А наименьшая доля населения с доходами ниже 60% от медианных наблюдается в небогатых Карачаево-Черкесии, Костромской области, Еврейской автономной области, Хакасии и Ингушетии.

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Четверть населения России можно отнести к беднякам - исследование

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Теги: бедность, население, медианный доход



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