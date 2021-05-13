Патриарх Кирилл предложил женщинам не совершать аборты, а рожать и отдавать детей на воспитание церкви

Предстоятель Русской Православной церкви Патриарх Кирилл призвал россиянок рожать детей, даже если они не хотят или не могут воспитывать их. По мнению главы РПЦ, они могут отказаться от аборта и после рождения передать ребенка церкви.

"Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя", - заявил Кирилл в обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению.

Патриарх добавил, что церковь способна воспитать и вырастить этих детей, а матери смогут их навещать. Также он отметил, что государство должно приложить все усилия для решения демографического вопроса.

Идея не нова. Например, на протяжении прошлого года глава ЛДПР Владимир Жириновский не раз предлагал (в том числе и президенту России Владимиру Путину) ввести выплаты для женщин, которые беременны, но хотят сделать аборт. Политик предложил выплачивать таким женщинам средства после рождения детей, а новорожденных забирать под государственную опеку или передавать в приемные семьи на усыновление.

В итоге в апрельском послании Федеральному собранию Путин объявил о новых выплатах, но не таких радикальных: пособия будут выплачиваться беременным и матерям-одиночкам, чьи доходы ниже МРОТ.