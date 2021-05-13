13 Мая 2021
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Политика
(2005) | Фото: www.sowa.ru

Директор казанской гимназии, где произошла стрельба, объяснила отсутствие охраны

Гимназия в Казани, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел, с марта прошлого года отказалась от продления договора с ЧОП из-за перевода на дистанционное обучение. Об этом сообщила директор школы Амина Валеева, пишет РИА Новости.

"Необходимость в охранных услугах и наличии охраны в школе при отсутствии обучающихся — этой необходимости не стало", — рассказала она.

Валеева добавила, что в школе есть кнопка тревожной сигнализации, которой воспользовался сотрудник гимназии, увидев преступника, а также имеется система "Ваша безопасность" и организован вход в здание через электронный магнитный замок.

Как сообщалось, в казанской гимназии №175, где произошло массовое убийство, отсутствовала охрана. Была только тревожная кнопка, подключенная к системе пунктов централизованной охраны (ПЦО) Росгвардии, ранее написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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Директор казанской гимназии, где произошла стрельба, объяснила отсутствие охраны

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Теги: казань, гимназия, стрельба



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