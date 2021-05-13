Роскосмос опубликовал рассекреченные документы о создании в СССР ракетостроительной отрасли

Роскосмос опубликовал несколько рассекреченных документов 40-х годов, связанных с началом развития в СССР ракетостроения и освоения космоса.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале: "29 апреля 1946 года в своем кремлевском кабинете И.В.Сталин провел совещание по вопросам ракетостроения и ракетного оружия, итогом которого стал выход Постановления Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года №1017-419сс "Вопросы реактивного вооружения". В соответствии с этим документом при Совете Министров СССР был создан Специальный комитет по реактивной технике, на который возлагались задачи по организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и практических работ в области реактивных систем. Участвовать в создании управляемых ракет предписывалось 63 заводам 16 союзных министерств и 2 Главным управлениям Совета Министров СССР".

Среди рассекреченных документов есть, например, результаты обследования базы в Пенемюнде – там располагался ракетный центр и полигон Третьего рейха; записки на имя Сталина о создании специальных конструкторских бюро и полигона, который в будущем станет известен как Капустин Яр; доклады об испытательных запусках немецких ракет ФАУ-2.