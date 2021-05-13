Медведчук заявил перед судом, что готов сесть в тюрьму

В Киеве начался суд по избранию меры пресечения сопредседателю украинской "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктору Медведчуку, которого власти подозревают в "госизмене".

Перед началом суда политик сказал, что он готов ехать в СИЗО.

На суд приехали однопартийцы Медведчука. Нацисты тоже собираются на заседание, рассылая призывы в соцсетях.

Прокуратура требует арестовать Медведчука или внести залог в 300 млн гривен. На суде прокурор уже предъявил бездоказательные обвинения политического характера: в сотрудничестве с Россией и его "неправильной" позиции, не подкрепив это никакими фактами нарушения закона. Текст подозрения больше похож на политическую декларацию о "враге украинской независимости" Медведчуке.

При этом Медведчук сказал, что он мог бы внести требуемый залог, но его счета и счета его супруги арестованы по решению президента Владимира Зеленского, подписавшего беззаконный указ о введении санкций против своего же гражданина. И суд не принял бы от него даже мешок 300 млн наличных, исходя из санкций Зеленского. Но он добавил, что у него достаточно друзей, чтобы поддержать его. Поэтому данный вопрос уже обсуждался.

Политик отрицает подозрения, говорит, что они бездоказательны и "все будет нормально".

"Борьба не остановится, она продолжится", - заверил Медведчук.