Чиновники Златоуста выставили на аукцион земельный участок, принадлежащий многодетной матери

В Златоусте земельный участок в поселке, который находится в собственности у многодетной матери, выставили на аукцион, сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

Квартира в доме барачного типа и земельный участок площадью 14,29 соток принадлежали родственникам Анастасии.

"После их смерти я являюсь единственным наследником 3/4 доли. На 1/4 доли оформлено свидетельство о праве наследства по закону на дом и земельный участок. По настоящий момент времени вступить официально в права наследства я не могла, по причине того, что имею на иждивении четверых малолетних детей, двое из которых имеют категорию ребенок-инвалид", - рассказала женщина.

В январе текущего года земельный участок выставили на торги под другим кадастровым номером. Аукцион выиграл предприниматель, с которым был заключен договор аренды с правом последующего выкупа.

Как сообщили в "Гражданском патруле", после того, как история стала достоянием общественности, аукцион был признан недействительным, а предпринимателю вернут деньги.