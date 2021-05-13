13 Мая 2021
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Общество Челябинская область
земельный участок, сантиметр, бумаги (2015) | Фото: voladm.gov.ua

Чиновники Златоуста выставили на аукцион земельный участок, принадлежащий многодетной матери

В Златоусте земельный участок в поселке, который находится в собственности у многодетной матери, выставили на аукцион, сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

Квартира в доме барачного типа и земельный участок площадью 14,29 соток принадлежали родственникам Анастасии.

"После их смерти я являюсь единственным наследником 3/4 доли. На 1/4 доли оформлено свидетельство о праве наследства по закону на дом и земельный участок. По настоящий момент времени вступить официально в права наследства я не могла, по причине того, что имею на иждивении четверых малолетних детей, двое из которых имеют категорию ребенок-инвалид", - рассказала женщина.

В январе текущего года земельный участок выставили на торги под другим кадастровым номером. Аукцион выиграл предприниматель, с которым был заключен договор аренды с правом последующего выкупа.

Как сообщили в "Гражданском патруле", после того, как история стала достоянием общественности, аукцион был признан недействительным, а предпринимателю вернут деньги.

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Чиновники Златоуста выставили на аукцион земельный участок, принадлежащий многодетной матери

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Теги: земельный участок, аукцион, торги, администрация Златоуста,



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