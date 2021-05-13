13 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Разгерметизация подземного резервуара с газом во дворе жилого дома по ул. Советской в г. Ирбите (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральском городе возле жилых многоэтажек вспыхнул газ. Людей эвакуировали

Во дворе рядом с жилыми многоэтажками на Среднем Урале вспыхнул газ.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о разгерметизации подземного резервуара с газом во дворе жилого дома на улице Советская в Ирбите. Все произошло при демонтаже.

Сейчас происходит выгорание остатков газа. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация жильцов двух близлежащих пятиэтажных домов. Всего было эвакуировано 107 человек, в том числе 15 детей.

Разгерметизация подземного резервуара с газом во дворе жилого дома по ул. Советской в г. Ирбите(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как уточнили в МЧС, пострадавших в результате инцидента нет. Пожарно-спасательные подразделения производят охлаждение надземной части резервуара. Также на месте находятся специалисты газовой службы.

Разгерметизация подземного резервуара с газом во дворе жилого дома по ул. Советской в г. Ирбите(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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В уральском городе возле жилых многоэтажек вспыхнул газ. Людей эвакуировали

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Теги: газопровод, Ирбит, МЧС



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