В Германии примут закон о "смене пола" по заявлению

В Германии 19 мая проголосуют за закон о "гендерной самоидентификации". По нему, "менять пол" можно будет просто по заявлению, без какого-либо вмешательства. Об этом написала журналистка Майя Гусейнова.

Отныне "по закону" можно будет выбирать любой пол и преследовать тех, кто откажется признавать таких мужчин женщинами, а женщин мужчинами. Операции на половых органах разрешат с 14 лет. При этом отказ родителей от калечения подростка может быть отменен судом. Таким образом германские власти собираются облегчить и поощрить переход в трансгендеры.

На днях The Wall Street Journal писала, что римо-католические священники в Германии провели акцию публичного "благословения" содомитов вопреки недавнему запрету Ватикана. Впрочем, в Ватикане не беспокоятся на этот счет, поскольку римский папа неоднократно благосклонно высказывался о половых извращениях и даже призвал принять как норму содомские "браки".