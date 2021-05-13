13 Мая 2021
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Общество За рубежом
берлинский гей-парад (2011) | Фото:drugoi.livejournal.com

В Германии примут закон о "смене пола" по заявлению

В Германии 19 мая проголосуют за закон о "гендерной самоидентификации". По нему, "менять пол" можно будет просто по заявлению, без какого-либо вмешательства. Об этом написала журналистка Майя Гусейнова.
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Отныне "по закону" можно будет выбирать любой пол и преследовать тех, кто откажется признавать таких мужчин женщинами, а женщин мужчинами. Операции на половых органах разрешат с 14 лет. При этом отказ родителей от калечения подростка может быть отменен судом. Таким образом германские власти собираются облегчить и поощрить переход в трансгендеры.

На днях The Wall Street Journal писала, что римо-католические священники в Германии провели акцию публичного "благословения" содомитов вопреки недавнему запрету Ватикана. Впрочем, в Ватикане не беспокоятся на этот счет, поскольку римский папа неоднократно благосклонно высказывался о половых извращениях и даже призвал принять как норму содомские "браки".

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В Германии примут закон о "смене пола" по заявлению

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Теги: Германия, трансгендер, содомия



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