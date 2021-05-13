ВГТРК празднует на работе. Лидеру российского телерадиовещания стукнуло 30 лет.

Сегодня 30-летний юбилей отмечает Всероссийская телерадиовещательная компания - ВГТРК. 13 мая 1991 года в эфир вышел первый выпуск программы «Вести».

Сегодня холдинг ВГТРК - лидер теле и радиовещания не только в стране, но и в ряде стран Европы. В структуру компании входят 86 региональных телекомпаний. И знаменательную дату филиалы сегодня отметили вместе – сотрудники региональных телекомпаний и корпунктов собрались на праздничную zoom-конференцию, чтобы поздравить друг друга.

В Свердловской области ВГТРК представляет ГТРК «Урал», которая производит региональный контент сразу для пяти СМИ: телеканалов «Россия1» и «Россия 24» и радиостанций «Радио России», «Вести FM» и «Маяк».

Директор Уральского филиала ВГТРК Ирина Щукина подлилась эмоциями с редакцией Накануне.RU: "Мы счастливы и горды быть частью такой большой и профессиональной команды. И сегодня мы отмечаем этот праздник все вместе. Этот день мы встретили в отличном настроении, полные сил и оптимизма. Нам есть, чем гордиться и что реализовывать, потому что планов на будущее много!"