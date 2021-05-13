Песков назвал ерундой новые сообщения про "дворец в Геленджике"

В Кремле назвали ерундой новые сообщения про строительство "дворца в Геленджике".

Ранее госкорпорациия BBC заявила, что у нее есть документы, якобы свидетельствующие, что в строительстве "дворца" ключевую роль играло государство, а не частные лица.

"Нет, я не слышал о каком-то материале BBC, что бы там ни было – это все ерунда", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он вновь отметил, что президент РФ Владимир Путин не имеет никакого отношения к этому объекту, передает РИА Новости.

Напомним, в начале года в Сети появилось расследование Алексея Навального, в котором говорится, что на мысе Идокопас находится "дворец Путина" – частная территория, которая, якобы, через номинальных владельцев фактически принадлежит президенту России. Сам Владимир Путин опроверг эту версию. Он заявил, что ни он, ни его родственники никогда юридически не владели этой недвижимостью. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике.