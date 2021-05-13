13 Мая 2021
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поисковики, рмк, поезд (2021) | Фото: пресс-служба РМК

В ходе экспедиции в Ленинградской области челябинские поисковики отыскали останки 136 погибших советских солдат

Школьники и студенты из городов Южного Урала - из Челябинска, Варны, Коркино, Кыштыма и Карабаша провели две недели в Ленинградской области, передает корреспондент Накануне.RU. Ребята - участники поисковой экспедиции "Путь к Победе"  искали останки погибших советских солдат времён Великой Отечественной войны

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политик и связей с общественностью "Русской медной компании", помощь в организации экспедиции оказал Благотворительный фонд РМК. Школьникам из Коркино, Варны, Кыштыма и Карабаша оплатили билеты на поезд, экипировку, а также питание и экскурсии в Санкт-Петербург и Великий Новгород.

поисковики, рмк, поезд(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Напомним - в 50 км от Санкт-Петербурга на урочищах Гайтолово и Тортолово в годы войны погибла 73-я отдельная морская стрелковая бригада. В составе этой бригады воевали уроженцы Карабаша и Кыштыма, призвавшиеся на Тихоокеанский флот. В августе 1943 года в течение нескольких дней бригада отбила 17 атак противника.

Результаты экспедиции впечатляют.  "Ребята проделали колоссальную работу. Сколько имён до сих пор остаются неизвестными.  Родственники ищут их и собирают по крупицам информацию уже более 70 лет. И то, что нашли участники поискового движения, те зацепки, которые могут раскрыть нам судьбу хотя бы нескольких погибших солдат, - это огромное счастье. Несколько семей наконец узнают правду о гибели своих дедов и прадедов", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

За время экспедиции участники отыскали останки 136 солдат. Их захоронили в Ленинградской области в братской могиле на мемориале "Синявские высоты". Также ребята нашли три медальона и рукоятку от пистолета ТТ. Один медальон оказался пустым, а два с данными солдат отправили на экспертизу в Москву. Как только информация о погибших солдатах станет известна, её передадут родственникам павших воинов.

поисковики, рмк, поезд(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Благотворительный фонд РМК учреждён в 2005 году по инициативе Игоря и Татьяны Алтушкиных. За годы работы Фонда поддержку получили более трёхсот тысяч человек, а общее финансирование всех проектов составило почти 2,3 млрд рублей. Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог трём тысячам детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха. Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты.

 

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В ходе экспедиции в Ленинградской области челябинские поисковики отыскали останки 136 погибших советских солдат

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Теги: рмк, поисковики, раскопки, благотворительный фонд рмк, игорь и татьяна алтушкины



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