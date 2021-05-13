13 Мая 2021
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Политика Сибирский ФО В России
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Задержан бывший вице-премьер Тувы?

Задержан бывший вице-премьер Тувы Аяс Оюн, об этом сообщает телеграм-канал "Brief@незыгарь".

По информации канала, также в министерстве юстиции Тувы проходят обыски и изъятие оргтехники.

Между тем, источник Накануне.RU в правительстве региона опроверг задержание бывшего чиновника и обыски в минюсте.

Напомним, 7 апреля стало известно, что в отставку по собственному желанию подал глава Тывы Шолбан Кара-оол, Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы республики Владислава Ховалыга.

В конце апреля врио главы Республики Тыва отправил правительство региона в отставку, после чего Оюн занял пост и.о. министра юстиции республики. 10 мая он сообщил, что подал заявление об отставке по собственному желанию.

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Задержан бывший вице-премьер Тувы?

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Теги: тува, аяс оюн



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