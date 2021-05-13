Свердловский облсуд сократил арест Ройзмана. Он будет на свободе уже сегодня

Свердловский областной суд сократил арест бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Уже сегодня он выйдет на свободу.

Ранее полиция составила на Ройзмана сразу три протокола из-за участия в незаконных акциях в поддержку Алексея Навального. Силовики посчитали, что он выступил одним из организаторов акций, которые прошли 31 января и 21 апреля в уральской столице. Еще один протокол был составлен за участие экс-мэра в акции 21 апреля.

В среду Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Евгения Ройзмана виновным в организации акции 31 января и арестовал его на девять суток. За организацию незаконного мероприятия 21 апреля бывший глава получил еще девять суток ареста, но при этом сроки не суммируются, а один накладывается на другой.

За участие в апрельской акции суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ. Накануне экс-мэра отправили в спецприемник, где он должен был провести девять суток.

Защита бывшего градоначальника обжаловала эти решения. Сегодня апелляции рассматривали в Свердловском областном суде.

Как сообщили Накануне.RU в инстанции, рассмотрев доводы жалобы по акции 21 апреля, суд снизил срок административного ареста до одних суток. Решение уже вступило в законную силу.

Что касается жалобы по акции 31 января, областной суд вынес аналогичный вердикт - сократить срок ареста до суток. Таким образом, уже сегодня Ройзман окажется на свободе.

Напомним, в марте Ройзмана оштрафовали на 40 тысяч за участие в январских митингах.