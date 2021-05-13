Более 100 сотрудников концерна УВЗ прошли обучение в сфере интеллектуальной собственности

Сотрудники Уралвагонзавода (в составе УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) активно повышают квалификацию в области интеллектуальной собственности. За 4 месяца 2021 года обучение по различным образовательным программам прошли более 100 человек из 9 предприятий концерна, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Два курса состоялись на базе Уральского федерального университета (УрФУ), с которым в области обучения управлению интеллектуальной собственности Уралвагонзавод сотрудничает с 2014 года. За 7 лет проведены 12 программ дополнительного профессионального образования, в рамках которых обучены 363 человека. В этом году с учетом пандемии эксперты Центра интеллектуальной собственности, который входит в состав Инновационной инфраструктуры УрФУ, организовали курсы в дистанционном формате.

Программу "Управление интеллектуальной собственностью" прошли 52 представителя Уралвагонзавода, Уралтрансмаша, Уралкриомаша, Завода №9, УКБВ, УКБТМ, УНТК, Электромашины и ЧТЗ-Уралтрак (в составе концерна УВЗ входят в государственную корпорацию Ростех).

Для тех, кто уже знаком с интеллектуальной деятельностью и тесно связан с этой сферой, было проведено обучение по программе "Патентные исследования и патентные ландшафты". 42 сотрудника экономических и инженерно-конструкторских служб Уралвагонзавода выполнили 11 групповых проектов, основанных на реальных производственных задачах предприятия. С помощью экспертов УрФУ они провели патентные исследования, оценили патентоспособность своих разработок, патентную чистоту новой продукции и провели анализ патентных ландшафтов.

Впервые сотрудники управления интеллектуальной собственности Уралвагонзавода, г. Нижний Тагил, провели обучение для коллег собственными силами. Курс "Основы патентного права" в объеме 20 часов прослушали 25 человек из различных подразделений Уралвагонзавода: конструкторского бюро автоматизации и механизации производства, отдела главного энергетика, службы главного металлурга и других. В числе преподавательского состава – кандидат наук и два патентных поверенных - уникальные специалисты, обладающие компетенциями оказывать юридическую помощь в области патентного права. Сегодня в России людей такой профессии не более двух тыс. человек, и двое из них работают на Уралвагонзаводе, один – в АО "Уралкриомаш".